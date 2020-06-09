Ермак пытается сместить с должности спикера Дмитрия Разумкова

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что в парламенте обсуждался вопрос о голосовании за снятие Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Об этом политик рассказал журналистам. В частности, он отметил, что такой сценарий обсуждался уже с представителями разных фракций.

«У Разумкова нейтральное отношение ко всем в парламенте, в связи с чем он пользуется большим уважением многих депутатов. Однако, судя по той информации, которой я сейчас обладаю, Ермак начал вести переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова. Он уже делает этот замер», – сказал Лерос.

Вместе с тем, он добавил, что такую же информацию ему якобы сначала предоставил представитель одной из фракций. Спустя некоторое время ее подтвердили члены еще двух политсил. «Мне известно, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера», – отметил нардеп.