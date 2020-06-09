Экологи педупредили,что начинается новый виток массового вымирания видов животных

Мексиканские и американские экологи уверены в том, что на Земле началось очередное массовое вымирание животных. Специалисты заявили о начале шестого по счету массового вымирания и предположили, что в ближайшее время на планете исчезнут сотни видов позвоночных. В своем докладе специалисты утверждают, что даже один исчезнувший вид создает множество побочных эффектов, в результате чего начинается цепочка массового вымирания.

По их словам, вымирание одного вида может привести к дестабилизации большой экосистемы и разрыву пищевой цепочки, что делает невозможным дальнейшее выживание остальных видов, включая и людей.

«То, что мы сделаем, чтобы справиться с текущим кризисом вымирания в ближайшие два десятилетия, определит судьбу миллионов видов», — заявили авторы доклада. При этом ученые рассказали, что около 5 лет назад уже занимались подобными исследованиями и установили, что средняя скорость вымирания видов позвоночных тогда была намного медленнее, чем сейчас. За последние 100 лет количество вымерших позвоночных увеличилось примерно в 100 раз.

Согласно подсчетам исследователей, только в прошлом веке исчезло более 540 видов наземных позвоночных, в ближайшие 2 десятилетия на планете исчезнут примерно столько же видов. Они напомнили, что исчезновение одного вида приводит к так называемому совместному вымиранию, и в скором времени все пищевая цепочка может прерваться.