Дублер «Джона Уика» рассказал о «удивительной» работе с Киану Ривзом

Cлухи о том, каков Киану Ривз на съемочной площадке и вне ее, являются правдой. Об этом рассказал в беседе с корреспондентами издания Metfo каскадер Джереми Фрай, которому довелось сотрудничать с актером во время работы над фильмами из серии «Джон Уик».

«Он всегда готов одарить, он бескорыстен и работает без устали. Все хорошее, что вы о нем слышали, — на 110 процентов правда. Однажды после съемок он сказал мне: «Эй, как ты смотришь на то, чтобы поехать в Лагуна-Секу?». А когда Киану Ривз спрашивает, не хочешь ли ты пойти куда-нибудь, ты отвечаешь: «Да». Как оказалось, он арендовал всю Лагуна-Секу, а это очень известный гоночный трек в Калифорнии, и он забронировал его на два дня. Там было около восьмидесяти его друзей и знакомых. Были знаменитости, представители разных отраслей индустрии, самых разных профессий. Он поселил нас в местных отелях, кормил завтраками, обедами и ужинами», — рассказал он. По словам Фрая, все два дня он тестировал различные виды мотоциклов вместе с актером, который известен своей любовью к этим транспортным средствам.

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен. «Мне всегда интересно работать с актерами, которые хотят сами выполнять трюки, хотя знают, что есть специалисты, которые могут сделать это за них», — добавил каскадер.