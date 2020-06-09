Цены на нефть обвалились на заявлениях саудовского министра

Рынок нефти прервал ралли, подбросившее цены до максимумов за три месяца, на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии, который предупредил о планах королевства увеличить добычу с июля.Фьючерсы на Brent, утром достигавшие 43,05 доллара за баррель, спикировали на 1,5 доллара, или 3,4% за два часа после того, как принц Абдулазиз бин Салман объявил, что саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramcj откажется от добровольной дополнительной квоты на сокращение производства.

Сделка ОПЕК+ требует от Эр-Рияда качать 8,5 млн баррелей в сутки — на 1,3 млн меньше, чем в среднем в первом квартале.

В июне Саудовская Аравия добровольно уменьшит добычу еще на 1 млн баррелей в день, компенсируя нарушение соглашения со стороны Ирака, Нигерии и Анголы. К саудитам присоединятся Кувейт и ОАЭ, объявившие о планах убрать с рынка еще 180 тысяч баррелей ежедневных поставок.

Однако повышенная квота будет действовать только один месяц, сообщил бин Салман на пресс-конференции в понедельник. Таким образом, в июле поставки ближневосточной нефти увеличатся на 1,18 млн баррелей в сутки.

На заявлениях саудовского министра нефтяные котировки сдали весь рост, показанный на утренних торгах. К 17.01 мск Brent торгуется по 41,62 доллара за баррель, теряя 1,6% относительно пятницы. Контракты на WTI в Нью-Йорке падают на 2%, до 38,74 доллара за бочку.

С июля, напомним, из соглашения ОПЕК+ выходит Мексика, квота которой составляла 100 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, в сделке останется 19 стран, которые суммарно должны уменьшить производство на 9,6 млн баррелей в день.

С учетом того, что экономики ЕС и США открываются, а спрос увеличивается, это позволит вернуть рынок нефти в состояние дефицита — когда добыча меньше потребления, говорит глава исследований Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. В июле и августе из хранилищ ежедневно будет распродаваться 4-5 млн баррелей «излишков», накопленных за время коронавирусного кризиса.

Их общий объем ОПЕК оценивает в 1,5 миллиарда баррелей. Таким образом, при текущем уровне добычи на устранение навеса потребуется почти год (300 дней).

В субботу страны ОПЕК+ договорились до августа не наращивать поставки, сохранив в силе максимальные квоты. Изначально их планировали ослабить уже в июле, увеличив добычу на 1,7 млн баррелей в день.