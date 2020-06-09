Британские борцы с расизмом потребовали снести египетские пирамиды

Newsru.co.il передает: Участники антирасистских беспорядков в Великобритании призвали снести Великие пирамиды Гизы, заявляя, что они были возведены рабами. Об этом сообщает выходящая в Каире газета Independent Egypt.

Согласно публикации, требование было выдвинуто после сноса установленной в Бристоле статуи Эдварда Колстона – британского негоцианта, парламентария и благотворителя, ставшего в конце XVII века вице-губернатором Королевской африканской компании. Эта компания занималась и работорговлей: за годы, когда в нее входил Колстон, она вывезла в Америку около 84000 рабов, 19000 из которых умерли в пути.

Independent Egypt напоминает, что, по мнению современных историков, пирамиды возводили профессиональные строители. В 2010 году СМИ сообщили об обнаружении кладбища работников, построивших более 4000 лет назад монументы, вошедшие в число чудес света. Захоронение датировалось периодом правления четвертой династии, к которой принадлежали фараоны, построившие Великие пирамиды, в том числе Хеопс.

Египетский археолог Захи Хавасс, руководивший раскопками, утверждал, что характер захоронения свидетельствует: строители были не рабами, а наемными работниками. «Кладбище расположено рядом с гробницами фараонов. Рабов никто не стал бы так хоронить», — заявлял тогда он.

Традиция, согласно которой при строительстве пирамид использовался труд рабов, восходит в древнегреческому историку Геродоту, жившему через 2000 лет после их возведения. Она получила широкое распространение как в иудейской, так и в христианской традиции, а затем – и в голливудских фильмах. Согласно кинематографу, именно рабский труд евреев на строительстве пирамид и привел к конфликту Моисея с фараоном и к Исходу из Египта.

После подписания Кэмп-дэвидских соглашений Египет посетил премьер-министр Израиля Менахем Бегин. Во время осмотра пирамид израильский лидер «напомнил», что их построили еврейские рабы. Однако более четырех с половиной тысячелетий назад, когда были построены Великие пирамиды, еврейский народ еще не существовал.

Добавим, что рабский труд действительно использовался при возведении других античных монументов, таких как Великая китайская стена или Колизей. Римский амфитеатр был построен в конце первого века н.э. на средства, захваченные римлянами в Иерусалиме, а в его возведении участвовали более 20000 еврейских рабов.