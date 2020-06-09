Болгария отказалась от российского бензина

Власти Болгарии намерены вытеснить из страны российский бензин и создать государственную нефтяную компанию. Об этом сообщил глава министерства экономики страны Эмиль Караниколов.

5 июня болгарский парламент утвердил внесение поправок в закон о топливных резервах, которые позволяют создать в стране национальную нефтяную компанию. Планируется, что она будет контролировать АЗС в Болгарии. По словам Караниколова, благодаря складам на таможне, у независимых производителей бензина появится возможность заходить в страну.

«В результате у нас будет больше своих автозаправок», — рассказал министр. При этом доступ к таможенным резервуарам смогут получать и иностранные компании. Основной целью новой структуры станет закупка нефти и нефтепродуктов для пополнения резервов Болгарии.

На данный момент в числе лидеров на болгарском рынке АЗС российская частная компания «Лукойл».

Тем временем, в конце апреля украинские компании «Западная нефтегазовая компания» и «Евростандарт» впервые за 4 года снова импортировали из России автомобильный бензин