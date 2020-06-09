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Бикини с прозрачными деталями стало трендом у популярных в соцсетях моделей

Популярные в соцсетях модели массово опубликовали фотографии, на которых они запечатлены в купальниках с прозрачными деталями. На это обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о бикини с треугольным чашками и силиконовыми бретельками американского бренда Fashion Nova. На официальном сайте марки вещь предлагается в нескольких вариантах расцветки и стоит около 32 фунтов стерлингов (три тысячи рублей).

В числе поддержавших тренд оказались манекенщицы Хлои Саксон (Chloe Saxon), Келси Джин Смиби (Kelsie Jean Smeby), Монифа Дженсен (Monifa Jansen), на каждую из которых подписаны около миллиона человек, и другие.

Отмечается, что аналогичные модели купальника появились также в ассортиментах крупных ретейлеров PrettyLittleThing, Missguided и OhPolly.

9 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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