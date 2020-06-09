Альбом Леди Гаги Chromatica занял первое место в чарте Billboard 200 Модный дом Chanel представил новую коллекцию в режиме онлайн » 87-летняя жительница Флоренции позвонила в полицию и сказала, что сильно проголодалась — полиция ее покормила Эта история произошла во Флоренции, в Италии. У этой женщины есть помощница, которая обычно заботится о пенсионерке, но она не появлялась уже пару дней, также итальянка не попросила помощи у своего сына, живущего в другом городе, потому что она думала, что сможет справиться сама. Она попыталась приготовить себе ужин, но не смогла, т.к. у неё болела рука и она очень устала, поэтому около 8 часов вечера позвонила 113 (номер экстренной службы полиции). Полиция разобралась в ситуации и отправила машину с двумя полицейскими, Антонио и Джузеппе, которые приготовили равиоли с томатным соусом для дамы и помогли ей покушать.

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