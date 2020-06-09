5 крутых боевиков, которые превзойдут ваши ожидания

Фильмы-боевики всегда пользовались популярностью у зрителей. Динамичный сюжет, смелые герои и экшен – все это позволяет нам отвлечься от стресса будней и окунуться в мир непредсказуемых, опасных, но потрясающих приключений. Мы рекомендуем пять хороших боевиков:

Великолепная семёрка

В экшн-вестерне от режиссера «Великого уравнителя» действие разворачивается на Диком Западе в 19 веке. Барон-разбойник и магнат-золотодобытчик Варфоломей Боуг взял под свой контроль американский пограничный город и подверг его жителей принудительному труду на рудниках. Барон поджег церковь и убил местных мятежников. Однако овдовевшая жена главы мятежников отправляется со своей подругой на поиски охотников за головами, чтобы освободить город. В мести барону оказывается заинтересован афро-американский маршал по имени Сэм. Вскоре собирается группа семи профессиональных убийц, которые идут на бойню не только ради денег.

Расправа

Джейкоб работает клерком в банке и едва обеспечивает свою жену и больную дочь. Однажды на банк нападает вооружённый грабитель, и Джейкоба подозревают в соучастии. В результате его отстраняют от работы на неопределённый срок. Героя преследуют чувство вины перед семьёй, бессонница, страх, а главное – желание найти и наказать неизвестного преступника, у которого теперь деньги банка. Обуреваемый желанием найти грабителя, Джейкоб обращается к своему соседу, бывшему полицейскому Джеймсу за помощью. Они даже не подозревают, что их ждет, и на что способен тайный грабитель, который бьёт по самому дорогому для Джеймса – его семье.

Кровавая месть

Молодожёны Ава и Дерек отправляются в медовый месяц на Карибы, а путешествие оплачивает богатый отец Дерека. Во время романтического отдыха влюблённая пара решает совершить экстремальное приключение – по высоко натянутому тросу перебраться из одного участка живописных джунглей в другой. Но Дерек срывается вниз. Ава находит мужа, у которого серьёзная травма, и вызывает скорую помощь. В машине для неё не оказывается места и, когда Ава приезжает в больницу, то не находит там своего мужа. В полиции ей не хотят помогать, а интуиция подсказывает, что нужно начать свое собственное расследование. Ава в одиночку вступает в жестокую борьбу с бандитами, а безжалостная месть становится смыслом пребывания на острове. Что обнаружит Ава в ходе своего расследования, и какие испытания ей предстоит пережить?

Ускорение

Главная героиня фильма Алекс – опытная, первоклассная воровка. Она всегда бралась только за самые выгодные дела. Но Алекс принимает решение прервать деятельность. Её напарник предлагает ей пойти на последнее дело, но все идет не по плану и Алекс угрожает опасность. К тому же, вскоре Алекс понимает, что главная задача миссии – не бриллианты. С этого момента единственной целью для неё становится спастись во что бы то ни стало.

Время псов

Лукас – киллер-одиночка. Он всегда качественно выполняет свою работу по поручению властного бизнесмена Ричарда Эдисона. Однажды он получает задание от Эдисона убить молодую девушку по имени Элла и это тот случай, когда он не может хладнокровно нажать на курок. Пока Лукас медлил, другой киллер убил всю семью девушки. Но Элла всё равно должна умереть. Теперь за ней охотится несколько киллеров по всей Европе, и лишь Лукас сможет её защитить. С этого момента они оба – цель и, чтобы выжить, им необходимо найти виновных и разоблачить Эдисона.