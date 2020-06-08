Знаменитые «свитки Соломона» удалось расшифровать



Новый проект по извлечению и анализу ДНК из пергаментов, показал, что по крайней мере, некоторые из свитков Мёртвого моря, скорее всего, не были изготовлены на месте, но появились в уникальной общине, которая собрала библиотеку, найденную в пещерах Кумрана, позже.

В течение многих десятилетий ученые обсуждали происхождение необычайной коллекции из сотен рукописей, собранных в самом сердце Иудейской пустыни. Семилетняя работа, проведенная с 35 фрагментами, открыла новые горизонты для возможного решения этой загадки, а также многих других загадок, включая то, как собрать воедино фрагменты, которые могли принадлежать одному и тому же свитку.

Идея проекта возникла случайно, когда профессор Одед Рехави, генетик из факультета естественных наук Тель-Авивского университета имени Джорджа С. Уайза, и профессор Ноам Мизрахи из кафедры библейских исследований ТАУ встретились на ужине для новых сотрудников членов факультета, и начали обсуждать, как две отдаленные области могут работать вместе. «Нам пришла в голову идея использовать генетическую информацию о коже, на которой они были написаны, чтобы исследовать возможную связь между различными фрагментами», – рассказал Рехави «The Jerusalem Post».

В годы, когда исследования древней ДНК бурно развивались, этот первый разговор стал началом важного международного сотрудничества, в котором приняли участие Израильское управление древностей (IAA), Уппсальский университет в Швеции и медицинский факультет Корнелльского университета в Нью-Йорке, результаты которого были опубликованы 2 июня в журнале «Cell» в качестве заглавной статьи.

Первой проблемой, с которой пришлось столкнуться исследователям, было фактическое извлечение ДНК из свитков. «Нам было не совсем ясно, как это вообще возможно: процесс превращения кожи в пергамент, а также старение в течение 2000 лет значительно повреждают ДНК», – отметил Рехави. «Более того, мы не могли просто взять фрагмент и разрубить его на части». Как пояснила «Post» Пнина Шор, основательница Отдела свитков Мертвого моря IAA, отвечающего за сохранение артефактов, в последние два десятилетия не было предпринято никаких попыток извлечь ДНК из пергаментов именно для того, чтобы избежать их потенциального разрушения. Однако на этот раз ученые поняли, что этот процесс можно осуществить, найдя правильный баланс между защитой свитков для потомков и предоставлением ученым возможности открыть новую и богатую область исследования.

Деятельность по отбору образцов рукописей, чтобы предоставить генетикам материал для анализа, была поручена хранителям свитков, единственным, кому разрешено прикасаться к ним. «Мы должны были быть очень осторожны, но между первым фрагментом, который мы взяли на пробу, и последним, мы поняли, что можем также просто соскрести заднюю часть свитка, и это даст нам достаточно материала для анализа», – объяснила Шор. Другая проблема заключалась в том, что на протяжении веков свитки были загрязнены различными животными, бактериями и людьми, которые работали с ними как в древности, так и в последние годы. «Мы должны были отфильтровать все эти остатки с помощью вычислительных инструментов и алгоритмов», объяснил Рехави. Как только основные проблемы были решены, результаты анализа очень ограниченного количества свитков, выбранных из-за их важности для решения проблем, с которыми ученые сталкивались десятилетиями, оказались экстраординарными.

Оказалось, что почти все проанализированные фрагменты были сделаны из овечьей шкуры, вида, совместимого с пустынной средой, однако пергамент из двух фрагментов был идентифицирован как сделанный из шкуры коровы, что представляло собой один из самых важных результатов проекта. «Разведение крупного рогатого скота в принципе невозможно в пустыне, поскольку коровам требуется много травы и воды – поэтому, скорее всего, эти пергаменты были произведены не на месте, а привезены извне», – говорит библеист Мизрахи. «Это очень важно, потому что среди ученых ведутся давние дебаты о происхождении свитков Мертвого моря и о том, какие из них могут отражать очень своеобразный мир экстремистской еврейской секты, которая, вероятно, проживала в Кумране, и какие из них были привезены извне и потенциально отражают настроения более широких кругов еврейского общества того периода».

Более того, многие эксперты считали, что один из двух фрагментов, написанных на шкуре коровы, с текстом из библейской книги пророка Ирмияху, был частью одного свитка вместе с двумя другими фрагментами из той же книги. Однако исследования доказали, что это невозможно, поскольку пергамент был другим. Исследователи не остановились на определении видов животных: им удалось установить фрагменты, сделанные из пергамента, изготовленного из кожи одного и того же животного, или из генетически связанных животных. «Это позволило нам объединить несколько частей свитка и отделить другие», – отметил Рехави. «Теперь мы можем сравнить эту классификацию с другими, предложенными в прошлом на основе филологических доказательств», – добавил Мизрахи.

Среди проанализированных фрагментов был найденный в Масаде свиток с песней шабатнего жертвоприношения, который считается связанным с кумранской общиной. Артефакт был одним из столпов теории о том, что беженцы из Кумрана, после его разрушения римлянами в 68 г. н.э., направились в Масаду. Однако этот пергамент был создан с использованием шкуры овцы, которая, по-видимому, не была генетически связана с той, что использовалась для исследованных кумранских свитков, что позволяет предположить, что свиток изначально не был привезен оттуда.

«Другой аспект заключается в том, что если текст в Масаде был не из Кумрана, он, вероятно, был доставлен туда из другого места, поэтому песня была известна за пределами Кумрана в еврейском обществе времен Второго Храма», – говорит Мизрахи. «Это может быть недостающим звеном между этим текстом и более поздними мистическими традициями, имеющими некоторое сходство. Возможно, перед нами — один из корней западного мистицизма».

В других сферах анализ ДНК поддерживал теории, предложенные в прошлом. Он подтвердил, что большинство фрагментов, классифицированных в соответствии с так называемой «практикой кумранских писцов», филологической классификацией, позволяющей отличать рукописи, считающиеся характерными для кумранской общины, от иных еврейских рукописей, были написаны на пергаментах из шкур генетически связанных овец. В будущем команда ученых стремится проанализировать больше фрагментов, а также узнать больше о генетике видов, используемых для производства пергамента в древнем Израиле, например, путем извлечения ДНК из современных им костей животных.

«Со временем мы стали лучше понимать эти проблемы, в том числе и вычислительные», – пояснил Рехави. «Мы надеемся, что теперь будем действовать быстрее». Около 25 000 фрагментов все еще ждут исследования, многие загадки еще предстоит разгадать, в том числе самую большую из них: кто написал и собрал эти уникальные рукописи, которые спустя 2000 лет открыли миру уникальный взгляд на древний еврейский мир перед изгнанием?

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