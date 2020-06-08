Врачи рассказали какая диета самая полезная после перенесенного инфаркта

Реабилитация после перенесенного инфаркта — это очень сложная задача, и чтобы полностью восстановиться, пациентам необходимо строго придерживаться рекомендаций врачей. Итальянские специалисты рассказали, что одним из самых важных этапов реабилитации после инфаркта является восстановление кровоснабжения миокарда, а это, в первую очередь, зависит от рациона питания.

Специалисты из Италии установили, что самым полезным рационом питания после перенесенного инфаркта является средиземноморская диета, которая подразумевает употребление большого количества овощей, морепродуктов, оливкового масла и фруктов.

Медики проанализировали медицинские карты более 500 пациентов из стран Европы, перенесших первый инфаркт миокарда. Через 6 часов после приступа у них были взяты анализы крови, после чего медики наблюдали за ними в течение 6 месяцев. Оказалось, что пациенты, предпочитающие средиземноморскую диету, шли на поправку намного быстрее всех остальных больных.

Спустя какое-то время медики рекомендовали пациентам, не придерживающимся этой диеты, включить в рацион минимум 4 порции овощей и фруктов в день, после чего было установлено, что состояние этих больных также начало быстро улучшаться. А вот рацион, включающий в себя, в основном, фастфуд, оказался самым опасным.