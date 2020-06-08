Власти Миннеаполиса распустили полицейский департамент

Городской совет Миннеаполиса, где при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, проголосовал за расформирование департамента полиции города. Об этом сообщает местное издание Star Tribune.

Количество голосов в поддержку этого решения, сообщили в городском совете, достаточно для того, чтобы в случае необходимости преодолеть вето мэра города Джейкоба Фрея. Ранее он выступал против этой инициативы.

Вместо департамента полиции будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую будет координировать городской совет. Как конкретно она будет работать, пока неясно.