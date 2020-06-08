В рамках обязательств перед МВФ Украина должна поднять пенсии. Если найдутся деньги

В рамках переговоров о возобновлении сотрудничества с МВФ Украина взяла на себя обязательство обеспечить всем слоям населения страны определенный гарантированный уровень дохода. Кроме того. Украина обязалась уравнять размер фактического прожиточного минимума и номинального.

В итоге это может позитивно отобразиться на размере пенсионных выплат. Все дело в том, что прожиточный минимум в таком случае должен составлять не менее 40 процентов от среднего уровня заработной платы в стране в прошлом году, с учетом показателя инфляции. На практике это означает, что в случае создания соответствующей законодательной базы, пенсия в Украине вырастет до 4,2 тысячи гривен.

Правда, здесь есть одна серьезная проблема — огромная дыра и в пенсионном фонде, и в государственном бюджете. Между тем ПФУ в последнее время как раз дотируют бюджетными деньгами. Поэтому госбюджет может просто не выдержать дополнительной нагрузки, связанной с увеличением пенсионных выплат.