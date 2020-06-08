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Ученые смогли увидеть движение света под микроскопом

Исследование, проведенное с помощью сверхбыстрого просвечивающего электронного микроскопа, открывает перед учеными новые возможности. Теперь специалисты могут не только наблюдать явления, которые раньше они были вынуждены моделировать, но и использовать микроскопию для изучения поведения таких частиц, как фотоны и электроны.

Предыдущие аналогичные работы ограничивались изучением атомов или квантовых точек. В новом исследовании команда использовала фотонные полости. Это наноскопические кристаллы, в которых ученые смогли наблюдать взаимодействие электронов и фотонов.

«Это первый случай, когда мы можем видеть движение света, а не полагаться на компьютерное моделирование», — прокомментировали авторы работы.

Сейчас исследователи ожидают, что их работа поможет решить критическую проблему в квантовых вычислениях, связанную с кубитами. Ученые считают, что их техника улавливания света может сделать квантовые компьютеры значительно более стабильными.

8 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Наука, Новости, Общество ﻿
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