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Том Джонс сегодня отмечает 80-и летие

7 июня британский эстрадный певец Том Джонс отмечает 80-летие. Артист выпустил более 40 студийных альбомов, снялся в эпизодах ряда фильмов и сериалов, а также несколько лет вёл собственное телешоу This Is Tom Jones.

В числе главных хитов Джонса — She’s a Lady, Kiss и Sexbomb. Его песни многократно занимали лидирующие позиции в британских и американских чартах, а сам артист не раз становился лауреатом престижных профессиональных наград.

Помимо сильного, узнаваемого голоса, Том Джонс запомнился многим благодаря своему сценическому образу, в частности — любви к обтягивающим кожаным брюкам и рубашкам с большим вырезом.

8 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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