Ситуация в энергетической отрасли Украины становится критической

Народный депутат Виктория Гриб в эфире популярного телеканала прокомментировала ситуацию в энергетической сфере нашей страны, которая продолжает находиться в кризисе. Она сказала, что на сегодняшний день задолженность со стороны государства перед производителями энергии составляет порядка 20 миллиардов гривен, из которых 14 – это задолженность перед производителями зеленой энергетики, еще шесть —атомной энергетики.

«Если мы поставим на колени собственную генерацию, импорт электроэнергии и топлива для ТЭЦ по демпинговым ценам завтра уже не будет таким. И у нас генерация таки встанет на колени. Если сегодня АЭС и ТЭС остановятся, завтра мы их не запустим. ТЭЦ работают на угле, и сегодня у нас практически 90% шахт находятся в простое, а если они в простое — не закладываются новые лавы, почему шахтеры и выходят на забастовки.

В Донецкой области уже все бастуют, и скоро все эти люди придут в Киев», — заявила она.

Вместе с тем, Гриб продолжила, что если для шахтеров нет работы, то нужно в угледобывающих регионах найти другие виды занятости населению.

«Мы не можем бросить шахтеров, угольные шахты проходят по Донецкой и Луганской областям. Если мы резко прекратим добывать уголь, надо что-то сделать для трансформации тех территорий», — сказала она.