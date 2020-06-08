С 10 июня в Украине заработают базы отдыха

Уже с 10 июня в Украине планируется возобновление работы баз отдыха. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава МЗУ Максим Степанов. «В соответствии с нашим планом выхода с карантина, следующий этап начинается с 10 июня.

Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения», — сказал он. В отдельности Степанов добавил, что открытие баз отдыха будет зависеть от эпидемиологической ситуации на местах.

«Относительно конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона. Вам известно, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и в случае достижения показателей, действующих на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать», — добавил министр.

К тому же, он напомнил, что всем приезжающим в Украину нужно пройти самоизоляцию или обсервацию.