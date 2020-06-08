От коронавируса в мире скончались 402 тысячи человек

Число случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 7 млн. Скончались более 402 тыс. человек. Такие данные публикует университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Согласно подсчетам университета, общее число случаев заражения в мире составило 7006436. Скончались не менее 402120 заболевших. Выздоровели за весь период пандемии 3133664 человека.

Самое большое количество инфицированных подтверждено в США — 1940468 человек. Там зарегистрировано более 110 тыс. летальных исходов.