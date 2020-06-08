Армен Джигарханян попал в реанимацию В рамках обязательств перед МВФ Украина должна поднять пенсии. Если найдутся деньги » Названы фильмы,которые помогут справиться с депрессией Портал Collider представил список фильмов, которые могут помочь справиться с депрессией. Всего в рейтинг вошли 25 картин разных жанров. Для улучшения настроения рекомендуются к просмотру мультипликационные фильмы «Аладдин», «Зверополис», «Американский хвост», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Холодное сердце». В список также вошли фильмы «Принцесса-невеста», «Гарри Поттер», «Волшебник страны Оз». Справиться с негативом помогут комедии «Подруги президента», «Бестолковые», «Матильда», «Клетка для пташек», «Добейся успеха», «Школа рока», «Эльф», «Одиннадцать друзей Оушена». В списке значатся также «Синг Стрит», «Амели», «Влюбленный Шекспир», «Подстава», «Поющие под дождем».

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