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Названы фильмы,которые помогут справиться с депрессией

Портал Collider представил список фильмов, которые могут помочь справиться с депрессией. Всего в рейтинг вошли 25 картин разных жанров.

Для улучшения настроения рекомендуются к просмотру мультипликационные фильмы «Аладдин», «Зверополис», «Американский хвост», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Холодное сердце».

В список также вошли фильмы «Принцесса-невеста», «Гарри Поттер», «Волшебник страны Оз».

Справиться с негативом помогут комедии «Подруги президента», «Бестолковые», «Матильда», «Клетка для пташек», «Добейся успеха», «Школа рока», «Эльф», «Одиннадцать друзей Оушена».

В списке значатся также «Синг Стрит», «Амели», «Влюбленный Шекспир», «Подстава», «Поющие под дождем».

8 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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