На пенсионерах России наживаются при оформлении перерасчета пенсии

Пенсионный фонд предупредил россиян о новой опасности. Оказывается, мошенники придумали, как нажиться с помощью перерасчета пенсий. Не добросовестные юридические организации уговаривают стариков воспользоваться услугой,которая,по сути, пенсионерам не нужна.

О новой мошеннической схеме стало известно после массовых жалоб людей. Россияне платят от 20 до 900 тысяч рублей, чтобы получить заполненное заявление на «перерасчет пенсий», средняя сумма которых оказывается всего 50 рублей.

Злоумышленники звонят старикам и говорят, что они сотрудники ПФР. Мошенники уверяют людей, что им положена выплата, но чтобы ее получить, пенсионеры якобы должны раскрыть номер счета. Также старикам приходят сообщения о возмещении денег с сайтов, которые выглядят как портал госуслуг.

Злоумышленники также пытаются заставить россиян заплатить госпошлину за будущую выплату.