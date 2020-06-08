На еврейском кладбище Сатанова нашли следы древнего колдовства

Могила Йосефа бен Авраама Блоха

Еврейское кладбище XVI века в Сатанове при каждом посещении радует открытиями. Обычно это оригинальный сюжет на мацеве, или не замеченная ранее деталь на, казалось бы, знакомом барельефе. Но последняя находка оказалась во всех смыслах неожиданной!

Помимо уникальных древних надгробий с оригинальной резьбой, местный некрополь знаменит захоронениями выдающихся раввинов и цадиков. Могилы эти и сегодня почитаемы религиозными евреями, поэтому паломники в городке не редкость. О чем свидетельствуют россыпи камешков на могильных плитах и оставленные записочки с просьбами здоровья, удачи и прочих благ.

Одна из самых почитаемых здесь могил — место упокоения раввина XVIII века Йосефа бен Авраама Блоха, автора книги Ginze Joseph — сборника проповедей в форме поучительных притч с элементом мистики. Книгу издали во Львове в 1792 году, уже после смерти автора.

Как выяснилось, на могиле Йосефа бен Авраама Блоха не только молятся, но и …колдуют! Сам обряд, разумеется, не стал достоянием общественности, но следы его вполне красноречивы — на оградке в охеле (домике-навесе над могилой) висела специфическая травяная кукла.

Подобные фигурки младшие школьники когда-то изготавливали на уроках ручного труда. Правда, эта была скручена кое-как, лишь бы напоминала человеческую фигурку. Кроме того, бросалось в глаза, что «руки» и «ноги» человечка связаны.

Египетская фигурка и ее «сестра» из Сатанова

Как оказалось, автор столкнулся на Сатановском кладбище с древним ритуалом, корни которого уходят в античность. В Лувре, например, хранится почти идентичный колдовской атрибут III-IV века новой эры из Египта. Сосуд с «волшебным набором», извлеченный из могилы неизвестного юноши, был явно подброшен человеком, проводившим магический обряд. Возможно, он был другом покойного и использовал его как проводника в иной мир и помощника в исполнении заговора.

Египетский комплект состоял из глиняной фигурки женщины с воткнутыми в нее бронзовыми иглами. Как и у сатановской куклы, у фигурки были связаны руки и ноги, дабы лишить объект заговора возможности сопротивляться магическому влиянию. К египетской фигурке прилагалась свинцовая табличка с процарапанными магическими формулами. Расшифровка показала, что это текст приворота некой девушки. Иглы же были вставлены в голову, сердце, влагалище, а также в ладони и ступни — чтобы она ни ходить, ни делать ничего не могла, иначе как думая о молодом человеке, затеявшем колдовство.

Панорама еврейского кладбища, перед домом с красной крышей — охель над могилой Йосефа бен Авраама Блоха

В Сатанове мы столкнулись с практически идентичным обрядом. Правда, в качестве проводника выступает уважаемый раввин, а не простой покойник. Кроме того, фигурка не глиняная, а связанная из травы (скорее всего, кладбищенской). Правда, иглы здесь отсутствуют, но магические формулы, скорее всего, есть. При увеличении снимка хорошо видно, что из «руки» куклы выглядывает кусочек тонкой полимерной пленки. Возможно, бумажку с магическими надписями «колдун» поместил внутрь куклы.

Если в позднеантичном Египте колдовал молодой человек, то здесь, с большой долей вероятности, к магии прибегла женщина — сегодня именно прекрасный пол чаще увлекается разного рода приворотами. Учитывая, что колдовство происходило на могиле раввина, вопрос об этническом происхождении жертвы неразделённой любви отпадает.

При всем этом, не стоит забывать, что к иудаизму данный обряд не имеет ни малейшего отношения. Это классическая, находящаяся вне религиозных доктрин и прошедшая сквозь тысячелетия народно-бытовая магия.

Дмитрий Полюхович, специально для «Хадашот»