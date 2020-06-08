Майли Сайрус попала под критику из-за образа для прогулки

Звезда вышла со своим бойфрендом выгулять собаку и вызвала негодование фанатов. Они отметили, что «Майли необходимо принять душ».

Звезду заметили на улицах Лос-Анджелеса во время режима изоляции. Звезда вместе со своим возлюбленным музыкантом Коди Симпсоном вышли выгулять собаку.

Для выхода в люди Сайрус выбрала черные мини-шорты и короткий топ бренда Calvin Klein. Образ звезда дополнила серой кепкой, кроссовками и защитной маской. Бойфренд певицы вышел в длинных шортах, носках, кедах и маске на лице.

Поклонники Сайрус обратили внимание на ее неопрятный внешний вид. Они сравнили пару с бездомными и отметили, что «Майли необходимо принять душ».