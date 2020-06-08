Каскадер Киану Ривза рассказал правду об актере

Джереми Фрай, каскадер популярного актера Киану Ривза, рассказал, что вся известная положительная информация об актере — правда.

«Он больше любит отдавать, чем брать, бескорыстен и трудится без устали. Все хорошее, что вы о нем слышали — правда на 110 процентов», — признался каскадер.

Джереми Фрай работал каскадером Киану Ривза на съемках всех частей блокбастера «Джон Уик».

По словам Фрая, он ценит то, что Киану Ривз не из тех актеров, которые пытаются сами исполнить все трюки. Ривзу интересно самому учавствовать в некоторых опасных сценах, но он умеет вовремя уступить каскадерам, не лишая их работы, в отличие от многих других звезд.

«Киану доверяет решениям режиссера Чада Стахелски и продюсера Даррена Блюменталь, так как считает, что им виднее», — поделился Фрай.