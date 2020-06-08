Как переносить жару с наименьшими потерями для организма

Перенести жару нормально могут далеко не все. В связи с этим, медики рассказали о нескольких методах, следуя которым переносить жару станет намного легче.

Для того, чтоб в жару нашему телу было легче дышать, следует охлаждать его целиком, а не только желудок. Поэтому, просто пить холодную воду неправильно. Для хорошего и качественного охлаждения организма, следует умыться холодной водой. Однако, лучше всего, все-таки, просто принять прохладный душ.

В жару организм взрослого человека теряет от 0,5 до одного литра жидкости в сутки. Это означает, что при недостаточном употреблении жидкости, организм может начать страдать от обезвоживания. Поэтому, в теплое, а вернее жаркое время года, всегда необходимо иметь при себе бутылку с водой. При необходимости, этой же водой можно смачивать лицо, локтевые и коленные сгибы и шею.

Обратить особое внимание на правильный выбор одежды в жару необходимо как взрослым, так и детям. Одежда должна быть сделана из натуральной ткани, которая позволит телу нормально дышать. Кроме этого, не стоит забывать о головном уборе, который должен стать неотъемлемым аксессуаром в жару.