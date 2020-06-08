Израиль планирует увеличить долю использования возобновляемых источников энергии с 17% д 30%



Министр энергетики Юваль Штайниц объявил 1 июня, что доля возобновляемых источников энергии, среди источников энергии, которые Израиль будет использовать в 2030 году, официально повыситься с прежних 17 до 30%, согласно плану, который в предстоящее десятилетие будет стоить около 80 млрд. шекелей (22 млрд. долларов). Это решение означает, что в течение следующего десятилетия будут построены солнечные установки, которые будут производить эквивалент всей электроэнергии, производимой сегодня, написал Штайниц в «Фейсбуке».

Штайниц, начинающий свою вторую каденцию в должности министра энергетики, утверждает, что «значение замены угля и загрязняющих веществ солнечной энергией и природным газом для окружающей среды заключается в том, что это приведет к снижению загрязнения воздуха на 93% и сокращению на 50 % выбросов парниковых газов на душу населения». Он не предоставил подробностей о том, как были получены эти цифры. План будет обеспечивать более 80% электроэнергии Израиля, вырабатываемой солнечными батареями в часы пикового воздействия солнца. «Это инвестиции в размере 80 миллиардов шекелей (22 миллиарда долларов) в течение следующих 10 лет. Это огромный экономический «мотор», который создаст множество рабочих мест и уменьшит загрязнение окружающей среды», – отметил Штайниц в своем заявлении.

На министра оказывалось сильное давление с целью увеличить 17-процентный показатель использования возобновляемых источников энергии, установленный в рамках Парижских соглашений. Его также сильно критиковали за то, что он изображал природный газ – за который он также выступает, – как экологически чистый, учитывая, что это ископаемое топливо, которое загрязняет окружающую среду, хотя и в меньшей степени, чем уголь. В декабре прошлого года около 100 избранных должностных лиц, которые возглавляют природоохранные комитеты местных органов власти по всей стране, призвали Штайница переосмыслить расширение использования природного газа, и, вместо этого, поставить гораздо более амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии.

Месяцем ранее в письме Штайницу, подписанном 112 учеными, цитировались исследования, указывающие на то, что природный газ схож с углем по своему воздействию на глобальное потепление. Они заявили, что решение правительства два года назад построить 16 газовых электростанций «закрепляет на десятилетия устаревшие технологии и предположения, которые больше не действуют в отношении экономических преимуществ природного газа по сравнению с более чистой, менее дорогой и более рассредоточенной энергетической системой».

В июле прошлого года Министерство энергетики и Управление электроэнергетики начали кампанию, чтобы убедить израильтян установить солнечные панели на крышах домов, что позволит им заработать деньги на излишке энергии, поступающей в сеть, и поможет сократить загрязнение окружающей среды. Когда началась кампания, солнечные панели находились примерно на 13000 крыш, подавляющее большинство из них – сельскохозяйственные, коммерческие или промышленные объекты, такие как торговые центры. Цель кампании состояла в том, чтобы удвоить это количество крыш к концу этого года, в основном, путем поощрения владельцев жилой недвижимости тратить от 55000 до 150000 шекелей (от 15500 до 42300 долларов) на системы солнечных панелей, которые становятся прибыльными через 8–10 лет. За последние годы цены на солнечные панели снизились примерно на 80%.

Между тем, рекомендации межведомственной группы, опубликованные в декабре 2018 года и утвержденные правительством в январе 2019 года, предусматривают обеспечение поставок природного газа на израильский рынок в объеме 500 миллиардов кубометров в год до 2042 года и принятие «дополнительных мер по стимулированию разведки и добычи нефти на морском шельфе».

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