Генерал Бен Ходжес призвал разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море у границ России

Эксперты Центра анализа европейской политики призывают НАТО существенно пересмотреть свою стратегию близ границ России вплоть до размещения новых баз, ракет и кораблей в Черном море.

Как считает бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе американский генерал Бен Ходжес, именно Черное море сейчас стало «стартовой площадкой для дестабилизирующих операций Москвы».

По словам генерала, румынские военные уже давно называют Черное море «сирийским экспрессом России», имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию.

«Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились — как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине — это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас», — пояснил Ходжес в интервью BBC.

Более подробно отставной американский генерал и его коллеги описали предлагаемую НАТО стратегию в недавно выпущенном аналитическом докладе «Один фланг, одна угроза, одно присутствие».

Несмотря на то, что доклад фокусируется на описании стратегии противостояния России, в качестве первостепенной угрозы США, по сути, упоминается Китай. В документе говорится, что в ближайшем будущем возможен военный конфликт между Вашингтоном и Пекином, и поэтому восточный фланг НАТО в Европе нуждается в устранении всех уязвимостей.

Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014 по 2017 год. И по его словам, пока на восточном фланге у НАТО есть несколько слабых мест, которыми умело пользуется Россия. Одной из таких уязвимых точек является регион Черного моря, где Москва очень сильно укрепилась после аннексии Крыма в 2014 году.

В своем новом докладе Ходжес предлагает создать форпост НАТО в Румынии и сделать из него не менее важный стратегический узел, чем нынешние базы альянса в Прибалтике и Польше.

Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер. Решить эту проблему могло бы появление базы в Румынии, а также развитие железнодорожной сети в восточной Европе, отмечается в докладе.