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Дмитрий Певцов почтил память своего трагически погибшего сына

Российский актер Дмитрий Певцов почтил память своего сына Даниила, который трагически погиб в возрасте 22 лет 3 сентября 2012 года.

«ДАНЕЧКА! С днем рождения!», — написал Певцов на своей странице в Instagram.

Даниил родился в браке Дмитрия Певцова с однокурсницей по ГИТИСу,  актрисой Ларисой Блажко. Молодой человек погиб в результате падения с балкона третьего этажа. Это произошло на вечеринке, на которую он был приглашен.

В 1994 году Дмитрий Певцов женился на актрисе Ольге Дроздовой. В 2007 году у супругов родился сын Елисей.

8 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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