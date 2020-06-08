Дмитрий Певцов почтил память своего трагически погибшего сына

Российский актер Дмитрий Певцов почтил память своего сына Даниила, который трагически погиб в возрасте 22 лет 3 сентября 2012 года.

«ДАНЕЧКА! С днем рождения!», — написал Певцов на своей странице в Instagram.

Даниил родился в браке Дмитрия Певцова с однокурсницей по ГИТИСу, актрисой Ларисой Блажко. Молодой человек погиб в результате падения с балкона третьего этажа. Это произошло на вечеринке, на которую он был приглашен.

В 1994 году Дмитрий Певцов женился на актрисе Ольге Дроздовой. В 2007 году у супругов родился сын Елисей.