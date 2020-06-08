Бывший сотрудник мэрии Москвы расстреливал прохожих из окна своей квартиры

Три человека пострадали в результате стрельбы на юго-западе Москвы. По информации, огонь из окна своей квартиры по улице Строителей, 5, открыл бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов. Эту информацию подтвердили и другие российские СМИ. Из чего стрелял нападавший и каковы его мотивы не известно.

По данным МВД России, ранения получили двое прохожих. Нападавшего вскоре задержали полицейские и бойцы Нацгвардии, один из них получил ранение. В МВД сообщили, что подозреваемый оказал сопротивление во время задержания. При штурме квартиры его ранили, после чего доставили в больницу.

По предварительной информации, стрелок находился в невменяемом состоянии, он имеет психическое заболевание,что,как ни странно, не мешало ему занимать высокий пост в прошлом.

Следственный комитет сразу возбудил дела о покушении на убийство и хулиганстве . Позже было открыто третье дело – о посягательстве на жизнь силовика.