Армен Джигарханян попал в реанимацию

Любимый многими актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован с инсультом. Джигарханян находится в реанимации, состояние актера оценивается как тяжелое.

Родные и близкие пока не комментируют сообщение о госпитализации артиста.

Летом прошлого года Джигарханян проходил плановый осмотр, однако в СМИ сообщалось о том, что актер находится в тяжелом состоянии.

В 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован несколько раз.

Армен Джигарханян является одним из основателей, художественным руководителем и президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.