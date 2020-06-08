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Армен Джигарханян попал в реанимацию

Любимый многими актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован с инсультом. Джигарханян находится в реанимации, состояние актера оценивается как тяжелое.

Родные и близкие пока не комментируют сообщение о госпитализации артиста.

Летом прошлого года Джигарханян проходил плановый осмотр, однако в СМИ сообщалось о том, что актер находится в тяжелом состоянии.

В 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован несколько раз.

Армен Джигарханян является одним из основателей, художественным руководителем и президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

8 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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