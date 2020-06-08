6 красивых фильмов, в которых сюжет – не главное

Мы продолжаем делиться интересными фильмами, которые можно посмотреть дома онлайн. Сегодня предлагаем подборку эстетически красивых картин.

Визуальная составляющая – одна из основ хорошего кинопродукта. Сегодня мы докажем вам, что порой сюжет не так уж и важен, если от картинки глаз не оторвать.

«Тень»

Китай, 2018

Удивительная история о воине-аристократе эпохи Троецарствия. Для безопасности с детства у него есть двойник, которого воспитали и обучили быть воином. Он заменяет его во время сражений, принимает атаки убийц. Перед героем стоит вопрос: быть собой или «тенью»?

«Город грехов»

США, 2005

Нуарная экранизация четырех графических романов Фрэнка Миллера. Стилистика фильма завораживает, а история, хоть и давно нам знакома, но каждый раз держит в напряжении.

«Месть от кутюр»

Австралия, 2015

Давным-давно, будучи ребенком, маленькую Тилли изгоняют из города, обвинив в убийстве мальчика. Прошло много лет и она снова возвращается в родной город, но уже уверенной взрослой женщиной. Местные не сразу ее принимают, помня о трагедии… Главную роль в фильме исполнила Кейт Уинслет, которая выглядит просто сногсшибательно.

«Хоббит: Пустошь Смауга»

США, Новая Зеландия, 2013

Фэнтезийные фильмы всегда удивляют своим визуалом. В «Хоббите» просто огромное разнообразие ярких персонажей, прекрасных видов, но и сюжет ничем не уступает.

«Легенда»

Франция, Великобритания, 2015

Во-первых – Том Харди. Во-вторых – Том Харди. По сюжету два брата-близнеца объединяют свои усилия в борьбе за большую часть уголовного мира Лондона. Действие фильма происходит в 1960 году, а это значит, что атмосфера фильма шикарна по всем канонам.

«Славные парни»

США, Великобритания, 2016

Бесконечно можно смотреть на Лос-Анджелес 70-х и Райана Гослинга. Комедийный детектив «Славные парни» – это отличные саундтреки, приятная картинка, а еще Рассел Кроу и Мэтт Бомер в придачу.