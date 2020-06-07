Венеция опять ушла под воду

Из-за аномального прилива в первых числах июня 25% территории итальянского города Венеция оказались полностью затопленными.5 июня, в пятницу, в отдельных районах города уровень воды поднялся до отметки в 116 см, и это самый высокий показатель за последние месяцы, а также рекорд для июня.

Уже в который раз была подтоплена площадь Святого Марка, которая пострадала от предыдущего наводнения. Сотрудники Венецианского агентства по мониторингу морей заявили о том, что причиной повышения уровня воды стал сильнейший шторм в Атлантическом океане, который спровоцировал порывистый ветер и сильные ливни в Италии.

Специалисты также отметили, что подобные приливы случаются в Венеции довольно редко в это время года. За последние два десятилетия это всего лишь второй по счету масштабный прилив. Последний раз рекордный уровень воды в июне в Венеции наблюдался в 2002 году. Тогда вода поднималась до отметки 121 сантиметр.

Также высокие показатели специалисты фиксировали 4 года назад, когда уровень воды поднимался до 117 см. К слову, Венеция до сих пор не может отправиться от предыдущего наводнения, которое случилось осенью прошлого года. Тогда город серьезно пострадал от затопления, которое признали самым масштабным за пять десятилетий. В отдельных районах города уровень воды поднимался до отметки 187 см.