В России создают базу генетической информации

В России будет создана Национальная база генетической информации. Путин поручил правительству, при участии НИЦ Курчатовский институт, профинансировать создание и работу системы хранения генетических данных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра Курчатовский институт, учитывая ранее данные поручения обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, создать Национальную базу генетической информации», — говорится в поручении.

Кроме всего прочего, в данном случае речь идет о разработке форматов хранения и передачи информации, сопутствующих поисковых программ. Выделение средств с 2021 года будут осуществляться каждый год из федерального бюджета. В отдельности Путин поручил правительству обеспечить создание в России соответствующего оборудования, которое позволяет проводить исследования в области генетики.