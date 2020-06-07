Украина вторая в Европе по количеству онкологических заболеваний

Сегодня, 7 июня, в Международный день людей, переболевших раком, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения предоставил информацию, в соответствии с которой Украина занимает вторую строчку в рейтинге распространения онкологии среди стран Европы.

«По состоянию на сегодняшний день на учете в стране около 1 миллиона человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом растет количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили, что для улучшения реакции организма на лечение, ускорения выздоровления, снижения рисков рецидива и улучшения качество жизни следует придерживаться правил здорового питания, физической активности и внимательно следить за состоянием здоровья.

В свою очередь, больным рекомендуется регулярно общаться с врачом, быть физически активным, правильно питаться, не прибегать к вредным привычкам и контролировать время проведения на солнце.