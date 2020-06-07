Ученые доказали,что рис может помочь людям с нарушениями сна

Группа японских ученых выступила с заявлением о способности риса помочь в обретении крепкого сна людям, страдающих от его нарушений. В соответствии с результатами исследования людям, которые страдают от бессонницы, полезно ужинать блюдами из риса.

«Ученые объясняют снотворный эффект риса его способностью стимулировать в организме выработку триптофана – аминокислоты, вызывающей сонливость. В головном мозге происходит преобразование триптофана в серотонин, а затем в мелатонин, вызывающий сон», — сказано в сообщении.

Также эксперты провели анализ данных проводимых каждый год медицинских осмотров 1848 мужчин и женщин. Больше всего ученых интересовали показатели, которые служат параметрами качества сна: количество времени, требуемого для засыпания, продолжительность сна, полноценность ночного отдыха, использование лекарств, ощущения в течение следующего дня.

В конечном счете, удалось установить, что у людей, употреблявших больше риса, показатели по шкале сна наилучшие. А вот употребление на ужин макарон и лапши напротив, может стать причиной бессонницы, говорят ученые.