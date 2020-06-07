«Убили негра» . Такую песню включила Собчак в поддержку протестов в США

Телеведущая Ксения Собчак поддержала протестующих в США по делу об убитом полицейским афроамериканце Джордже Флойде. На своей странице в Instagram Собчак опубликовала видеозапись с черным экраном, на фоне которого звучит песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

«Миннеаполис, я с тобой», — подписала свой пост Собчак с тегом #blacklivesmatter.

Беспорядки в США начались после смерти Флойда, который скончался после применения полицейским удушающего приема.

Ранее сообщалось, что Мадонна приняла участие в марше памяти Джорджа Флойда, который проходил в Лондоне. По словам очевидцев, певица пришла на костылях в окружении телохранителей.