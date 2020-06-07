Российские журналисты заметили,что у Зеленского мобильный телефон работает на русском языке

«Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам, как начинается его день. Он регулярно занимается спортом и отслеживает результаты тренировок на мобильном телефоне. Примечательно, что глава Украины пользуется приложением на русском языке.»-такая новость и именно в такой подаче стала доступна во многих зарубежных СМИ.

«Так, Зеленский показал журналистам издания «Украинская правда», что пробежал более 8 километров. При этом на фото экрана его смартфона не видно ни одного украинского слова.»-цитата.

Видимо,президент до сих пор не понимает,что он уже не артист комедийного шоу телеканала Коломойского,а представительное лицо государства. Такие промахи не допустимы во время противостояния с РФ. Для сравнения украинский журналист предложил себе представить ситуацию,когда во время Второй мировой войны Сталин начал бы писать на немецком языке.

Нашему уважаемому президенту давно пора задуматься о том «кто он» и «где он».