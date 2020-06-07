Роскосмос будет производить лифты. Илон Маск в шоке

Не все успели заметить,что ракетоноситель Falkon-9, который вывел капсулу с астронавтами на орбиту, не только успешно приземлился в размеченный центр платформы в Тихом океане,и не только был успешно доставлен на базу, но и не менее успешно вывел на орбиту очередные 60 спутников Маска для покрытия Земли сетью интернет, и снова благополучно приземлился, готовый к очередному полету.

Известный украинский журналист Капустин пишет,что, оказывается, пропустили эту новость далеко не все, потому что за действиями Маска пристально следит из Кремля лично Путин, а из Роскосмоса лично Рогозин, который понимает, что Путин из-за успехов Маска может жестко наказать.

Как бы высоко Рогозин ни скакал на батуте. И вот, в ответ на очередные происки Маска, Рогозин придумал мощный ответный ход, который, по его убеждению, должен довести Маска в бешенство. Правда, если бы об этом не сообщило информационное агентство ТАСС, то поверить в эту креативную мощу, было бы сложно, но, поскольку ТАСС не верить нельзя, то факт налицо – предприятие Роскосмоса получило сертификат, позволяющий производить лифты.

Журналист подчеркивает, единственное, в чем пока допущена небольшая недоработка, так это в том, что проект Рогозина не получил название «Батут-2», но это легко исправимо.