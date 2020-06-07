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Роскосмос будет производить лифты. Илон Маск в шоке

Не все успели заметить,что ракетоноситель Falkon-9, который вывел капсулу с астронавтами на орбиту, не только успешно приземлился  в размеченный центр платформы в Тихом океане,и  не только был успешно доставлен на базу, но и не менее успешно вывел на орбиту очередные 60 спутников Маска для покрытия Земли сетью интернет, и снова благополучно приземлился, готовый к очередному полету.

Известный украинский журналист Капустин пишет,что, оказывается, пропустили эту новость далеко не все, потому что за действиями Маска пристально следит из Кремля лично Путин, а из Роскосмоса лично Рогозин, который понимает, что Путин из-за успехов Маска может жестко наказать.

Как бы высоко Рогозин ни скакал на батуте. И вот, в ответ на очередные происки Маска, Рогозин придумал мощный ответный ход, который, по его убеждению, должен довести Маска в бешенство. Правда, если бы об этом не сообщило информационное агентство ТАСС, то поверить в эту креативную мощу, было бы сложно, но, поскольку ТАСС не верить нельзя, то факт налицо – предприятие Роскосмоса получило сертификат, позволяющий производить лифты.

Журналист подчеркивает, единственное, в чем пока допущена небольшая недоработка, так это в том, что проект Рогозина не получил название «Батут-2», но это легко исправимо.

7 июня, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Общество, Россия, США ﻿
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1 comment to Роскосмос будет производить лифты. Илон Маск в шоке

  • Анатолий
    07.06.2020 at 09:41 · Reply

    За 30 лет после распада СССР власть в России при Путине только и смогла что уничтожила все отрасли промышленности или распродали олигархи западным компаниям…У власти появились проходимцы всех мастей / типа Рогозина и и и /…Осталось только ТЯПКИ клепать.

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