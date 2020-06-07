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Премьер-министр Израиля призвал парализовать Иран

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество «парализовать» Иран с помощью санкций.

Нетаньяху обвинил Иран в систематическом нарушении своих обязательств и сокрытии объектов, где обогащались ядерные материалы. Он напомнил, что Иран отказался предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ к скрытым объектам, на которых осуществлял секретную военную ядерную деятельность.

«Я думаю, что наступило время, на самом деле оно пришло уже давно, но теперь точно в свете этой новой информации время пришло, чтобы мировое сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции против Ирана», — заявил израильский премьер. Он добавил, коронавирус «не уменьшает решимости Израиля» действовать против «агрессии Ирана», и пообещал, что не позволит Тегерану «обзавестись ядерным оружием».

7 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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