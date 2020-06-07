Пострадавшие от спецслужб России Скрипали обосновались в Новой Зеландии

Выживший после отравления «Новичком» в Солсбери экс-сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией, также пострадавшей от отравления, перебрались жить в Новую Зеландию, сменив свои имена. Скрипали получили новые имена и материальную помощь от британского правительства, чтобы иметь возможность приспособиться к условиям жизни в Новой Зеландии.

Также известно, что они, скорее всего, проведут остаток жизни, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии обнаружили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

На то время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в СССР. В Москве все обвинения отвергли и подчеркнули, что химическое оружие Россия уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.