Польша ,в целях собственной безопасности,просит о скорейшем введении войск США на свою территорию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на скорейшее введение в страну войск Соединенных Штатов. Варшава надеется на то, что на польскую территорию будут передислоцирована та часть военного контингента США, которую решили вывести из Германии.
«Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые мы провели, часть войск, которые сегодня выводятся Соединенными Штатами из Германии, прибудут в Польше как можно скорее», — сказал Моравецкий.
Вместе с тем глава польского правительства уточнил, что сейчас данное решение «находится на стороне США».
Но в некоторых СМИ утверждают, что такая напряженность все же имеет место. Она возникла на фоне грядущего саммита «Большой семерки», который запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию.
По официальным данным Пентагона, в настоящее время в Германии находится около 34 500 военнослужащих. По предварительной информации вывести из ФРГ планируется 9 500 военных США.
Кроме поляков и Украина должна просить США ввести свои войска на территорию Укаины…Базу можно разместить в Прилуках на аэродроме базирования самолётов дальней авиации с ядерным оружием.