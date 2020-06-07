Польша ,в целях собственной безопасности,просит о скорейшем введении войск США на свою территорию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на скорейшее введение в страну войск Соединенных Штатов. Варшава надеется на то, что на польскую территорию будут передислоцирована та часть военного контингента США, которую решили вывести из Германии.

«Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые мы провели, часть войск, которые сегодня выводятся Соединенными Штатами из Германии, прибудут в Польше как можно скорее», — сказал Моравецкий.

Вместе с тем глава польского правительства уточнил, что сейчас данное решение «находится на стороне США».

О решении Вашингтона уменьшить американский контингент в Германии стало известно 6 июня. При этом в Белом доме отрицают тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель .

Но в некоторых СМИ утверждают, что такая напряженность все же имеет место. Она возникла на фоне грядущего саммита «Большой семерки», который запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию.

По официальным данным Пентагона, в настоящее время в Германии находится около 34 500 военнослужащих. По предварительной информации вывести из ФРГ планируется 9 500 военных США.