Польша поднимает цену за транзит российского газа

Польские власти повысили на 16,5% стоимость транзита российского газа через свой трубопровод с 2021 года. Данные изменения начнут действовать с 1 января и продлятся до 31 декабря следующего года. Такую информацию распространило Управление по регулированию энергетики (URE) Польши.

Известно, что новый тариф касается участка трубопровода Ямал — Европа, который является совместной компанией «Газпрома» и польского концерна PGNiG.

«Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5%по отношению к действующему тарифу», — сказано в сообщении. Более того, есть информация, что для оператора польской системы газопроводов Gaz-System рост цены на вход в ГТС будет составлять 10-13% в зависимости от вида топлива.

Ранее Польша уже одержала победу в суде у РФ, потребовав снизить цену газа, однако «Газпром» подал апелляцию.

А в мае Gaz-System предоставили все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Власти надеются, что это позволит ослабить зависимость от российского газа. Согласно прогнозам, Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу, а потом в Латвию, Литву и Эстонию.