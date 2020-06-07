Опубликованы фото роскошной виллы Роналду

Опубликованы фотографии роскошной виллы нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на Марбелье. Они доступны на сайте The Sun.

По информации издания, вилла с четырьмя спальнями обошлась форварду в 1,5 миллиона евро. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с загородным гольф-клубом. В распоряжении футболиста тренажерный зал, домашний кинотеатр и пейзажный бассейн. Одним из соседей Роналду является боец UFC Конор Макгрегор.

5 июня журнал Forbes сообщил, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. Нападающий за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.