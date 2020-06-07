NASA разрешило SpaceX повторно использовать первую ступень Falcon 9 в пилотируемых запусках

4 июня стал весьма насыщенным днем для SpaceX. Компания вывела на орбиту уже седьмую рабочую партию аппаратов Starlink, а использовавшаяся для запуска первая ступень с бортовым номером B1049 совершила успешную посадку на автономную баржу в Атлантическом океане.



Событие примечательно тем, что для B1049 это был уже пятый полет в космос. Таким образом, SpaceX установила новое достижение. Ранее ни одна из первых ступеней Falcon 9 не совершала пяти успешных посадок. По интересному совпадению, все это произошло в десятую годовщину со дня первого запуска Falcon 9. Именно 4 июня 2010 года носитель самой ранней версии v 1.0 впервые оторвался от стартовой площадки на мысе Канаверал.

За десять лет эксплуатации Falcon 9 всех модификаций в общей сложности летали в космос 86 раз. 84 запуска были успешными, один частично неудачным и еще один полностью неудачным. Кроме того, одна ракета разрушилась на стартовой площадке во время подготовки к тестовому прожигу первой ступени.

Рекордная посадка первой ступени и юбилей Falcon 9 были не единственными важными событиями, произошедшими 4 июня. В тот день NASA внесло важное изменение в контракт со SpaceX. Аэрокосмическое агентство разрешило компании повторно использовать ранее летавшие первые ступени Falcon 9 и капсулы корабля Crew Dragon в будущих миссиях по программе Commercial Crew Program. Компания сможет воспользоваться этим правом начиная с третьего пилотируемого запуска Crew Dragon.

На данный момент, следующая миссия Crew Dragon запланирована на 30 августа 2020 года. Корабль доставит на МКС трех астронавтов NASA и одного астронавта JAXA. Третья пилотируемая миссия Crew Dragon скорее всего стоится где-то в начала 2021 года.

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