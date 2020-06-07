Марго Робби признали самой трудолюбивой актрисой в Голливуде

Согласно исследованию PartyCasino, 29-летняя Марго Робби снялась в 15 полнометражных фильмах, имела эпизодическую роль в двух фильмах, снялась в короткометражной ленте и над одной картиной работала в качестве продюсера.

Самыми яркими ролями Марго стали роли в фильмах «Однажды в… Голливуде», «Две королевы» и «Я, Тоня. Также актриса снялась в лентах «Отряд самоубийц», «Хищные птицы», «Тарзан. Легенда», «Павильон смеха», «Прощай, Кристофер Робин» и других. Вдобавок она появилась в качестве самой себя в биографической комедии 2016 года «Игра на понижение».

Марго заняла пятое место в общем списке самых трудолюбивых актеров среди мужчин и женщин. Ее обошли Николас Кейдж, Сэмюэл Л. Джексон, Брэд Питт и Уилл Феррелл. В исследовании отмечается, что это большое достижение для 29-летней актрисы, которая обрела мировую известность лишь в 2013 году — после съемок в «Волке с Уолл-стрит». Также в топовую десятку вошли Идрис Эльба, Лиам Нисон, Джонни Депп, Сэм Рокуэлл и Николь Кидман.

Еще одной австралийской звездой, отмеченной среди самых трудолюбивых актеров, стал Крис Хемсворт, который за последние пять лет снялся в 15 фильмах.