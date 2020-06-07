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Лукашенко предупредил население Беларуси,что «дружба» с Россией плохо заканчивается для страны

Александр Лукашенко,накануне президентских выборов, напомнил белорусам, что после того, как была получена независимость бывшими республиками СССР, на территории многих  ново созданных государств  была война, а также наблюдалась аннексия территорий.

Он отметил, что часть своих территорий из-за войн потеряли Карабах, Грузия, Украины, Азербайджан, а также Молдова. Уже длительные года не утихают военные конфликты. Все эти государства потеряли часть своих земель. В некоторых по настоящее время продолжаются боевые действия. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко косвенно назвал виновника разделений и войн.

Лукашенко также заявил: «И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко: Украину разрушили, идет война, там оттяпали часть территорий. Где-то далеко там Молдова. Которую разделили напополам – Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость, суверенитет в свое время в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ. Армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли о том, что Грузия потеряла почти треть своей территории!».

Лукашенко предупредил белорусов,что есть признаки намерений России начать похожие процессы и в Беларуси. Но без содействия граждан это не получится. Потому населению страны надо хорошо подумать какого будущего они хотят.

7 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика ﻿
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1 comment to Лукашенко предупредил население Беларуси,что «дружба» с Россией плохо заканчивается для страны

  • Анатолий
    07.06.2020 at 09:57 · Reply

    БАЦЬКА ЛУКАШЕНКО после долгих хождений за газом и нефтью к путину пришёл к отрезвению что все беды народов расположенных вблизи к России ведут в Кремль.

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