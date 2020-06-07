Главный раввин России заразился тяжелой болезнью

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Сейчас состояние его здоровья не вызывает особых опасений.
«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — рассказал РБК его пресс-секретарь Гершон Коган. По его словам, Лазара госпитализировали в четверг, 4 июня, после онлайн-конференции.
Берлу Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году. В пандемию коронавируса Лазар призывал евреев присоединяться к волонтерской работе и помочь людям, которые в этом нуждаются.
Также он поддерживал закрытие синагог на карантин и называл приоритетом здоровье людей.
Leave a Reply