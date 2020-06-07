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«Это ужас» — в сети показали Волка из нового «Ну, погоди!»

Новый мультсериал не будет продолжением старого мультика. Персонажи в нем станут графическими.

В сеть слили изображение Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!».

Отмечается, что изображение нового облика персонажа студия Союзмультфильм разослала актерам, которые участвуют в кастинге на озвучку персонажа. После этого рисунок попал в интернет.

Внешность Волка создавали якобы, выбирая из 50 вариаций, среди которых 18 вариантов причесок и четыре разных хвоста.

В Союзмультфильме отметили, что попавший в сеть образ не является окончательным. Новый мультсериал не является прямым продолжением старой версии, поэтому создатели перезапуска ищут современный графический стиль.

7 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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