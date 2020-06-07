Экономические и экологические последствия пандемии оценят из космоса

Еврокомиссия и Европейское космическое агентство создали платформу под названием Rapid Action Coronavirus Earth observation tool (Race), которая призвана с помощью космических наблюдений и искусственного интеллекта выявить экономические и экологические последствия пандемии COVID-19.

Платформа позволяет вести наблюдение за ключевыми экологическими и экономическими показателями, такими как изменение качества воды и воздуха, экономическая активность предприятий, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Одной из особенностей является возможность отслеживать уровень концентрации двуокиси углерода над ключевыми городами и регионами по всему миру с помощью данных спутника Copernicus Sentinel-5P.

Для оценки экономических показателей Race комбинирует использование искусственного интеллекта со спутниковыми данными.

Сейчас такой подход применяется, в частности, для оценки объема производства автомобилей в Германии и наблюдения за трафиком в аэропорту Барселоны. Пока платформа работает, скорее, в демо-режиме, но руководство ЕКА обещает в ближайшие несколько месяцев расширить и объем поступающих в Racе со спутников данных, и число регионов наблюдения.