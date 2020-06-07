Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от демократов

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден официально победил в праймериз от демократической партии. Теперь он будет участвовать от нее в президентской гонке.

Для победы Байдену необходима была поддержка минимум 1991 делегата партии. Вчера, после объявления результатов праймериз в нескольких штатах, он пересек эту границу.

«Это было честью, соревноваться рядом с наиболее талантливыми кандидатами, которых когда-либо имела Демократическая партия. И я могу с гордостью сказать, что на эти всеобщие выборы мы идем объединенными», — сказал он.

Байдена называли главным кандидатом от «демократов» еще в апреле, после того, как его главный конкурент – сенатор Берни Сандерс заявил о выходе из гонки. Кандидату на пост президента США 77 лет. Он был вице-президентом, когда в Белом доме заседал Барак Обама. До этого он 36 лет был сенатором. Более того, это уже третья президентская гонка, в которой принимает участие Байден.