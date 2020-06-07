Дэниэл Рэдклифф рассказал о своих запутанных отношениях

Актер, сыгравший юного волшебника Гарри Поттера в киносаге о школе волшебства Хогвартс Дэниел Рэдклифф рассказал о своих отношениях с коллегами по съемочной площадке — Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.

Известно, что с артистами, сыгравшими Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, после съемок Рэдклифф продолжает общаться, однако происходит это не часто.

Рэдклифф воспользовался случаем и через издание поздравил Гринта с рождением дочери.

«Жутко осознавать, что мы в таком возрасте, когда у большинства людей рождаются дети. Уверен, это заставляет всех остальных чувствовать себя очень старыми», — пошутил актер.

Рэдклифф также выразил уверенность, что Руперт будет хорошим отцом и сказал, что он за него очень счастлив.

Напомним, что последний фильм франшизы, Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2, вышел в 2011 году, а самый первый фильм Гарри Поттер и философский камень появился на экранах в 2001 году.